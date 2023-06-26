شاهد.. نافذة تفتحها "الحج" على جماليات المشاعر وروحانيات أطهر البقاع

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #أذن_بالناس، استعرضت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من المشاهد الملتقطة من المشاعر المقدّسة ترصد ملامح خلابة من أطهر البقاع، مشيرة إلى أن هذه اللقطات نافذة مفتوحة على جماليات المشاعر.

وتناولت الوزارة، عبر حسابيها على "تويتر" و"إنستجرام"، لقطات متنوعة من المشاهد التي توثق لتفاصيل أكثر دقة للأعمال الإبداعية في المشاعر المقدّسة، حيث الأبواب والقباب والفنيات التي تواكب روح العصر، مقرونة بلقطات لضيوف الرحمن يرفعون أيادي التضرُّع لله أن يستجيب دعواتهم، ومشاهد للكعبة المشرّفة وكسوتها وما جاورها، كبارٌ يقرأون القرآن تحفهم الملائكة، وصغارٌ حاضرون في أجواء روحانية.

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