بنجاح تام.. اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من تصعيد حجاج إفريقيا لمشعر منى

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية بدر بافقيه، أن رحلة تصعيد الحجاج في مرحلتها الأولى من مكة المكرمة إلى منى تمت بنجاح كبير ولله الحمد؛ وذلك بفضل ما هيّأته القيادة الرشيدة -أيدها الله- من إمكانات في مختلف المجالات وفي مقدمتها المواصلات وشبكات الطرق؛ بما اشتملت عليه من أنفاق وجسور.

وأبان أن بداية تنفيذ المرحلة كان في التاسعة مساء أمس، بخروج الحافلات من المخزن عبر بوابتين رئيسيتين؛ وفقًا للبرنامج الزمني الموضوع؛ حيث تم تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بواسطة 500 حافلة بنظام النقل الترددي على خمسة ردود، حمولة كل حافلة 47 حاجًّا، إضافة إلى توفير 25 حافلة احتياطية، وتم خروج الحافلات بنظام القوافل كل قافلة تضم ثلاث حافلات؛ مشيرًا إلى أن كل حافلة لها مرشد مرافق مرتبط عبر وسيلة اتصال مباشر مع غرفة العمليات للتعرف على موقعه والحالة بشكل مستمر.