انت الان تتابع بنجاح تام.. اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من تصعيد حجاج إفريقيا لمشعر منى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
26 يونيو, 2023, 7:48 صباحاً
اكتمل تنفيذ المرحلة الأولى لتصعيد حجاج إفريقيا غير العربية إلى مشعر منى؛ لقضاء يوم التروية بنجاح تام ولله الحمد.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية بدر بافقيه، أن رحلة تصعيد الحجاج في مرحلتها الأولى من مكة المكرمة إلى منى تمت بنجاح كبير ولله الحمد؛ وذلك بفضل ما هيّأته القيادة الرشيدة -أيدها الله- من إمكانات في مختلف المجالات وفي مقدمتها المواصلات وشبكات الطرق؛ بما اشتملت عليه من أنفاق وجسور.
وأبان أن بداية تنفيذ المرحلة كان في التاسعة مساء أمس، بخروج الحافلات من المخزن عبر بوابتين رئيسيتين؛ وفقًا للبرنامج الزمني الموضوع؛ حيث تم تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بواسطة 500 حافلة بنظام النقل الترددي على خمسة ردود، حمولة كل حافلة 47 حاجًّا، إضافة إلى توفير 25 حافلة احتياطية، وتم خروج الحافلات بنظام القوافل كل قافلة تضم ثلاث حافلات؛ مشيرًا إلى أن كل حافلة لها مرشد مرافق مرتبط عبر وسيلة اتصال مباشر مع غرفة العمليات للتعرف على موقعه والحالة بشكل مستمر.
وأكد "بافقيه" استقرار حجاج إفريقيا غير العربية على صعيد منى بكل يسر وطمأنينة وبأجواء تنعم بالروحانية؛ مفيدًا بأنه تم توفير جميع الخدمات داخل المخيمات من مياه شرب ووجبات تغذية.
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