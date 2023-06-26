انت الان تتابع خلال 8 أيام.. أكثر من 87 ألف رأس من الأضاحي تستقبلها مدينة الأنعام ببريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت مدينة الأنعام بمدينة بريدة أكثر من 87.120 ألف رأس من الأضاحي خلال 8 أيام حتى اليوم، من أنواع الماشية كافة "الضأن، الماعز، الأبقار، الإبل".

ويعمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، على تقديم عديدٍ من الخدمات والفعاليات ضمن مهرجان "أضحيتي 44" بمدينة الأنعام، ومتابعة عدد الأضاحي الداخلة للمدينة، وتقديم خدمات التنظيم الإرشادي للباعة ومرتادي السوق، والإرشاد البيطري التوعوي، والكشف الظاهري لسلامة الأضاحي، والتعقيم والتطهير المستمر لأحواش الماشية.

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