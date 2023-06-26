شكرا لقرائتكم لأول مرة.. تقديم السقيا البارد عبر برادات رقمية للحجاج بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، مبادرة نوعية يتم تنفيذها لأول مرة في المشاعر المقدسة، التي تدور فكرتها على تقديم السقيا البارد في برادات رقمية مع وضع حاويات وضاغطات تحافظ على المنظر الحضاري في المشاعر المقدسة.

لأول مرة بالمشاعر المقددسة

وأوضح مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي، أن الفكرة نابعة من تحويل العمل الخيري إلى عمل حضاري يحافظ على كرامة المستفيدين ويمنع التكدس العشوائي ويمنع التشوه البصري، وذلك بوضع الحاويات والضاغطات التي توضع بجانبها لفرز العلب وجمعها بعد الانتهاء منها ومن ثم ضغطها، مشيرا إلى أن هذه البرادات الرقمية يتم توزيعها لأول مرة في المشاعر المقدسة، حيث توضع في طريق المشاة الرابط بين مشعر مزدلفة ومشعر عرفات، وتكون معبأة بالكامل لكي يتم الاستفادة منها مباشرة أثناء مرور الحجاج.

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رقمنة العمل الخيري

من جانبه بين المشرف على المبادرة الدكتور حسام فقيها، أن المبادرة تهدف إلى رقمنة العمل الخيري والتقليل من الهدر في توزيع السقيا، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري للمشاعر المقدسة بما يعكس رؤية وتطلعات القيادة والصورة الإيجابية عن جهود المملكة في خدمة الحجيج.

يُذكر أن المبادرة تشترك فيها عدة جهات حكومية وخيرية ومانحة.