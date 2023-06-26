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إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريق نشب في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني رماح يخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات”.

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ونشرت صورًا أثناء عملية إخماد الحريق.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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