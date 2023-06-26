- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريق نشب في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني رماح يخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات”.
قد يهمّك أيضاً
ونشرت صورًا أثناء عملية إخماد الحريق.