شكرا لقرائتكم إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريق نشب في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني رماح يخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات”.

قد يهمّك أيضاً

ونشرت صورًا أثناء عملية إخماد الحريق.