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تنبيه للحجاج من التعرض لضربات الشمس

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الرياض - محمد الوسيري - نبهت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية جميع الحجاج من التعرض لأشعة الشمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تجنباً للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

نصائح للحجاج

ودعت الوزارة الحجاج لشرب كميات كافية من المياه، والابتعاد عن الجهد الزائد، وأخذ قسط كافٍ من الراحة ، وتناول الأغذية الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات، واستخدام المظلات الشمسية ، واستخدام الكريمات الواقية للحماية من ضربات الشمس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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