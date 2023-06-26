شكرا لقرائتكم تنبيه للحجاج من التعرض لضربات الشمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبهت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية جميع الحجاج من التعرض لأشعة الشمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تجنباً للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

نصائح للحجاج

ودعت الوزارة الحجاج لشرب كميات كافية من المياه، والابتعاد عن الجهد الزائد، وأخذ قسط كافٍ من الراحة ، وتناول الأغذية الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات، واستخدام المظلات الشمسية ، واستخدام الكريمات الواقية للحماية من ضربات الشمس.