شكرا لقرائتكم القسيس إبراهيم يسلم ويتبعه الآلاف ويأتي لـ الحج.. ما قصة الرؤية التي رآها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - “أخبر رجالك أن يرتدوا اللباس الأبيض”.. قصة رؤية رآها الحاج إبراهيم ريتشموند من جنوب إفريقيا، ليأتي بعدها بأشهر قليلة حاجاً إلى بيت الله الحرام.

قصة الرؤيا

وعن قصة هذه الرؤية قال الحاج إبراهيم “كنت قسيساً لمدة 15 عاماً، وكنت أمير الجماعة في الكنسية، ولديها 100 ألف تابع، حتى جاءني الحلم، كنت نائماً حتى حينها وسمعت هذا الصوت.”.

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وأضاف “كنت نائماً في الكنيسة في غرفة صغيرة جدا، ثم سمعت هذا الصوت في المنام، يقول لي “أخبر رجالك أن يرتدوا اللباس الأبيض.. قلت المسلمين؟ .. ثم قلت هذا مجرد حلم.. جاءني الحلم مرة أخرى وأخرى.. وفي المرة الأخيرة كان الصوت أقوى .. يقول لي أخبر رجالك “.

الله جعلها سهلة

وتابع الحاج إبراهيم، في مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي في “تويتر”: “بعدها ثم ذهبت للكنيسة وقلت سأذهب وأخبرهم.. وذهبت إلى هناك وقلت لهم.. وقلت في نفسي هل تعلم أن الله جعلها سهلة.. جمعيهم قبلوا.. وعندما جاء الاجتماع الثاني كانوا جميعهم يرتدون اللباس الأبيض.. نعم جمعيهم قبلوا الإسلام”.

الجميع نطق الشهادة

وواصل الحاج إبراهيم قائلا “قبل 3 أشهر نطقت بالشهادة في تلك الكنيسة، كانوا يدعمون ما أقول ويرددون ما أقول.. آلاف الأصوات كانوا يرددون الشهادة مع.. كنا جميعا سعداء، ولاحقا رأيت أخاً مسلماً قادماً إلينا، قلت له لطالما انتظرتك، كان عندي حلم بأنك ستأتي هنا”.

رحلة الحج ورؤية النور

وعن رحلة قدومه للحج، قال: “عندما قالوا لي بأنك ذاهب إلى الحج.. قلت أنا؟ لا أستطيع الذهاب .. وعندما جاء اليوم قالوا ستذهب للحج.. والآن أنا هنا في الحج وأتبع خطوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. والملايين من قومي سيتبعون هذه الخطوات لرؤية النور”.