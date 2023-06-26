والدة شهيد فلسطيني: الملك سلمان "جبَرَ خواطرنا وخفَّفَ آلامنا وحقق أمنية رؤية البيت الحرام"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 8:30 صباحاً

عبّرت والدة الشهيد الفلسطيني عدي، عن شكرها وسعادتها لاستضافتها ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وقالت "أم عدي": إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- جَبَر خواطر الفلسطينيين، وخفَّف من آلامهم، وحقّق لهم أمنية القدوم إلى البيت الحرام لأداء فريضة الحج ضمن قوافل الحجيج على نفقته الخاصة؛ مشيدة بالخدمات المتكاملة والاستضافة المتميزة والترحيب الكبير من الجميع. وتابعت "أم عدي": الله يرحم ابني الشهيد "عدي" الذي أكرمني بالدنيا وهو غائب عنها، وكان سببًا في قدومي إلى الديار المقدسة؛ فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته". وبيّنت الحاجة "أم عدي" أن الملك سلمان بن عبدالعزيز -الله يمده بالصحة والعافية- جبَر خواطر الفلسطينيين، وخفف من آلامهم، وحقق لهم أمنية القدوم إلى البيت الحرام لأداء فريضة الحج ضمن قوافل الحجيج وعلى نفقته الخاصة. ولأول مرة أشاهد الكعبة المشرفة، وكلماتي لا تصف مدى سعادتي وفرحتي بزيارتي لهذه الديار المقدسة. واختتمت الحاجّة الفلسطينية حديثها بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على ما توليه من خدمات جليلة للحجيج كافة ولضيوف البرنامج خاصة وكذلك لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جزاهم الله خير الجزاء وأدام الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة.

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