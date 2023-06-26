مكة المكرمة.. تجنيد 1175 عاملًا وفنيًّا في مجال الإصحاح البيئي خلال موسم الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - جنّدت أمانة العاصمة المقدسة 1175 عاملًا وفنيًّا، مزودين بأكثر من 1600 من الأدوات المستخدمة و601 من أجهزة المكافحة في مجال الإصحاح البيئي خلال موسم حج 1444هـ؛ وذلك حرصًا على سلامة ضيوف الرحمن وتأمين الأجواء الصحية الآمنة لهم خلال فترة وجودهم بالأراضي المقدسة.

وتأتي هذه الجهود انطلاقًا من مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المنبثقة من رؤية المملكة 2030؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات البلدية لضيوف الرحمن والرفع من جودة الأعمال المقدمة في مجال الإصحاح البيئي.

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