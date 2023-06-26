شكرا لقرائتكم أكثر من مليون مستفيد من برنامج التطويف المركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنهت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالمسجد الحرام برنامجها (التطويف المركزي) والذي يقدم خدمة التطويف والإرشاد والتوعية الميدانية لضيوف الرحمن، وذلك بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج.

عدد المستفيدين

وأفاد مدير الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس أن برنامج التطويف المركزي قدم الخدمة لـ (1.094.230) مستفيدًا، مبينًا أن عدد مقدمي الخدمة (170) مطوّفًا، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله.