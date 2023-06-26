انت الان تتابع منى 46.. "القحطاني": درجات حرارة المشاعر المعلنة من "الأرصاد" في الظل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 11:25 صباحاً

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن درجات الحرارة المعلنة من المركز في المشاعر هي درجة حرارة الهواء في الظل وليست تحت أشعة الشمس. وأوضح "القحطاني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن درجة الشعور تتفاوت بسبب العوامل الخارجية المؤثرة، مشيراً إلى أن مشعر منى يلامس 46 درجة في الظل. واختتم متحدث "الأرصاد"، يقول: "نأمل الحرص على اتباع تعليمات الجهات المختصة لسلامتكم".

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