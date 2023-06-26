انت الان تتابع "أنور يوسف" رجل الرؤيا الذي غيّر حياة "إبراهيم" من "قسيس" إلى داعية إسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تسببت رؤيا من مواطن أفريقي يدعى "أنور يوسف" من حُجاج دولة جنوب إفريقيا في تغيير حياة "إبراهيم" واعتناقه الدين الإسلامي، إذ كان يراه في المنام، ثم التقاه في الحقيقة.

يقول الحاج إبراهيم رشمون: كانت تتكرر علّي رؤيا مفادها أن أمي تحثني على لبس ملابس المسلمين، وأني سأقابل رجلاً يرتدي تلك الملابس.

وقبل ثلاثة أشهر؛ دخل علينا الحاج أنور يوسف في الكنيسة، ولم يكن يعرف أحداً منا، حينها فرحت كثيراً وكأني أرى الرؤيا أمامي، وتأكدت أن الرؤيا ستتحقق.

وأضاف: بعد أن دخل أنور يوسف الكنيسة، بدأ بالسؤال عن آلهتنا في ذلك الوقت، حتى قادنا الحديث عن الدين الإسلامي والمسلمين؛ لتتيسر هدايتي إلى الإسلام على يديه أنا ومن كان معي في الكنيسة.

وعن قصة اللقاء الأول بينهما، يقول أنور يوسف: لم أكن أعرف إبراهيم من قبل، وإنما شجعني على الدخول إلى الكنيسة ارتداء من بالكنيسة ملابس المسلمين، رغم أنهم لم يكونوا مسلمين، فكان اللقاء الأول بيننا، ثم أنعم الله عليّ بتلقين إبراهيم الشهادة، وكان هذا في شهر رمضان المبارك قبل عدة أشهر، واستمرت زياراتي إلى جماعة الحاج إبراهيم رشمون لتقديم الدروس الإسلامية وشرح مبادئ وتعليمات الدين السمح وإقامة المحاضرات والندوات عن الإسلام والمسلمين بعد أن لقي الدين الإسلامي القبول لدى خمسة آلاف شخص في اللقاء الأول، الذي جمعني بهم في الكنيسة، وهناك نحو 100 ألف شخص مستعدون لاعتناق الدين الإسلامي قريباً.