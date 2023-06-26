انت الان تتابع "الإمام النبيل".. مسلم غامر بحياته لإنقاذ 262 مسيحياً في نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 11:44 صباحاً

أبوبكر عبدالله إمام مسجد إحدى القرى النيجيرية، ذاع صيته في الأوساط الدولية، وأطلق عليه الناس لقب "الإمام النبيل" بعد إنقاذه المئات من المسيحيين، يحل هذه الأيام ضيفاً على المملكة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة. وعبّر أبوبكر عبدالله من مقر برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن سعادته الغامرة بانضمامه إلى البرنامج لأداء مناسك الحج برفقة ابنه، كما رفع شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وكان الإمام النيجيري أبوبكر عبدالله قد سجّل اسمه على الساحة الدولية بعدما جازف بحياته في سبيل إنقاذه المئات من المسيحيين الفارين من هجمات المزارعين، في عشر قرى في منطقة باركين لادي بولاية بلاتو في عام 2018، حيث أدخلهم في المسجد وحماهم من المزارعين. كما فاز أبوبكر بدرع تعزيز السلم، ضمن فعاليات الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم في أبوظبي، ومنحته الخارجية الأمريكية جائزة الحريات الدينية الدولية لعام 2019.

كانت هذه تفاصيل خبر "الإمام النبيل".. مسلم غامر بحياته لإنقاذ 262 مسيحياً في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.