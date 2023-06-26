7 نصائح توعوية وصحية للحجاج المصابين بأمراض الكلى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 11:50 صباحاً

وجّه الهلال الأحمر السعودي مجموعة من النصائح والإرشادات للحجاج المصابين بأمراض الكلى؛ لتفادي تعرّضهم لأي مكروه خلال أداء مناسك الحج. وشدد الهلال الأحمر على الحجاج بضرورة تناول الأدوية بموعدها دون تأخير، والحرص على حمل الأدوية الموصوفة طبيًا وحفظها بمكان مناسب، وإخبار طبيب الحملة بالحالة الصحية. وتابع في إنفوجرافيك نشره اليوم أن مراجعة طبيب الحملة ضرورية في حال حدوث أي عارض صحي، مع ضرورة تجنّب حرارة الشمس، وتناول السوائل والأملاح وفق إرشادات الطبيب الخاص. وناشد الهلال الأحمر التواصل في الحالات الصحية الطارئة على 997 أو عبر تطبيق "أسعفني" http://onelink.to/7wxfaq.

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