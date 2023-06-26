انت الان تتابع "بيئة مكة" تُعلن وصول أكثر من 2.3 مليون رأس ماشية عبر ميناء جدة بعد فسحها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عن فسح أكثر من مليونين و ثلاثمائة ألف رأس من الماشية من 1 ذي القعدة وحتى تاريخ اليوم، وذلك عبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.

وبلغت فسوح الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة، للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" نحو مليون ومائة ألف رأس من الماشية، مع توقعات بوصول المزيد من المواشي خلال موسم الحج لهذا العام.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة ماجد بن عبدالله الخليف: تضع محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومختبراتها، السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل.

وأضاف: تحرص الوزارة على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها؛ منها: سلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية، أو الحيوانية، حيث يتم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات، والتأكد من سلامتها صحيًا، وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام قانون الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية بالمملكة.