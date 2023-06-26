انت الان تتابع وزارة النقل جنّدت أكثر من 38 ألفًا من الكوادر البشرية لإنجاح خططها في موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 1:03 مساءً

حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلةً في منظومة النقل؛ تكاملاً مع مختلف القطاعات المعنية بشؤون الحج؛ لتحقيق وصولاً آمناً وانسيابياً لضيوف الرحمن عبر وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية؛ منذ بدء موسم الحج لهذا العام 1444هـ. وتشمل جهود الوزارة إطلاقها لأكبر خطة تشغيلية إشراك أكثر من 38 ألف من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف القطاعات الجوية والبرية والبحرية والسككية والطرقية واللوجستية؛ وذلك منذ وصول الحجاج للمملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة وحتى إتمام نسكهم والمغادرة إلى بلدانهم بكل أمن وطمأنينة. وخصصت الوزارة من خلال المنظومة 1.7 مليون مقعد عبر 7.700 رحلة على الناقلات الجوية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام؛ في ظل تأهب 6 مطارات في المملكة على درجة عالمية من الجاهزية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام؛ وتهيئة 34.000 حافلة لنقل الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ورفع عدد رحلات قطار الحرمين اليومية لـ 126 رحلة لخدمة 1.5 مليون حاج وزائر. وأكدت الوزارة أنه تم في ظل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ استخدام حزمة من التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن؛ أبرزها استخدام الحافلة الذكية ذاتية القيادة والتي تستخدم لأول مرة في موسم هذا العام مما يسهل رحلة الحاج وإمكانية تنقله بشكلٍ مختلفٍ ونوعي، واستخدام السكوتر الكهربائي والذي خصص هذا العام لكل المشاركين من الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن. ووظفت الوزارة استخدام النظارة الذكية للتحقق من نظامية المركبات المستخدمة لنقل الحجاج؛ من قبل مراقبي منظومة النقل؛ بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية؛ حيث يستطيع المراقب الاستعلام عن نظامية المركبة والسائق بشكلٍ سريع، وتوثيق عملية الفحص ورصد المخالفات مما يسهم في رفع جودة الرصد والحد من التكدسات في نقاط التفتيش. يُذكر أن الخطة التشغيلية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية تتضمن النطاق التشغيلي والطوارئ واستمرارية الأعمال وخطة التواصل والأصول والأدوات والكوادر البشرية والنطاق الجغرافي، إضافة لإعداد حوكمة لأعمالها لتسريع أعمالها وتنظيمها والتأكد من جودة مخرجاتها.

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