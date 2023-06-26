انت الان تتابع خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 880 لغمًا في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2023م، وانتزاع 880 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و143 لغمًا مضادًا للدبابات، و724 ذخيرة غير منفجرة، و7 عبوات ناسفة.

ونزّع فريق "مسام" 100 لغم مضاد للدبابات و543 ذخيرة غير منفجرة و6 عبوات ناسفة في محافظة عدن، إلى جانب نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، كما تمكّن الفريق من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و46 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع لغمين مضادين للدبابات، و20 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، ونزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وفي محافظة شبوة استطاع الفريق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع فريق "مسام" 36 ذخيرة غير منفجرة ولغمين مضادين للدبابات في مديرية المخاء، ونزع 16 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية موزع، و3 ذخائر غير منفجرة و3 ألغام مضادة للدبابات و3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية صبر، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و25 لغماً مضاداً للدبابات و60 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب.

وأصبح بذلك عدد الألغام التي نُزِعَت خلال شهر يونيو 4.294 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نُزِعَت منذ بداية مشروع "مسام" 405 آلاف و213 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.