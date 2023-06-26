انت الان تتابع اليابان تبلغ نصف نهائي كأس آسيا للناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 1:22 مساءً

تأهّل منتخب اليابان إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على أستراليا 3-1 يوم الاثنين على ستاد باثوم ثاني، ضمن ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند. وسجل غاكو ناواتا (10) ويوتاكا ميتشيواكي (23) ورينتو تاكاوكا (74) أهداف اليابان، في حين أحرز نيستوري إيرانكوندا (62) هدف أستراليا. ويلتقي المنتخب الياباني في الدور قبل النهائي يوم الخميس مع منتخب إيران الذي فاز يوم الأحد على اليمن بفارق ركلات الترجيح 4-2. ويشار إلى أن المنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي تحصل على البطاقات الأربع المخصصة لقارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في إندونيسيا.

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