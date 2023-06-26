- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع اختتام مهرجان "جادة الإبل" بتبوك بمبيعات تتجاوز 29 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
26 يونيو, 2023, 1:54 مساءً
اختتم نادي الإبل في تبوك، أمس، فعاليات مهرجان "جادة الإبل" والذي أقيم تحت شعار "جادتنا مقصدها تبوك"، التي شهدت حضورًا يتجاوز 350 ألف زائر وزائرة من أهالي المنطقة ومن مختلف مناطق المملكة والدول الخليجية والعربية والأوروبية، محققًا مبيعات تخطت الـ 29 مليون ريال.
وشارك في المهرجان أكثر من 360 مالك إبل وبدخول قرابة الـ3000 متن اكتملت فيها جميع الألوان الستة، بالإضافة إلى تنظيم أشواط خاصة بالحراير.
وأنعشت فعاليات المهرجان الحراك الاقتصادي بالمنطقة، التي شهدت ارتفاعًا في نسبة الإشغالات الفندقية، ودور الضيافة والحركة في قطاع المطاعم، والكافيهات وقطاع تأجير المركبات، وفي مختلف الأنشطة التجارية الأخرى، كما توفرت العديد من فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة، ونوافذ بيع لمنتجاتهم.
ويعد المهرجان الذي نظمه النادي واستمرت فعالياته 11 يومًا، البداية لسلسلة مهرجانات "جادة الإبل" التي يسعى من خلالها نادي الإبل للوصولِ إلى جميع مناطق المملكة، بهدف نشر وترسيخ الموروث السعوديّ العريق، واستقطاب المهتمين بالإبل، وإشراك ودعم الصناعات المتعلقة بها في إطار الأنشطة المختلفة، إلى جانب توفير وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وضم المهرجان، على مدى أيامه، جملةً من البرامج والأنشطة التي استهدفت مختلف أطياف المجتمع، وعكست حجم العمل الكبير الذي بذله نادي الإبل للظهور بالشكل الذي يواكب القيمة الكبيرة لهذا المورث تاريخيًّا وثقافيًّا، وأهمية المهرجان الذي يُعدُّ الحدث الأول في مهرجانات الإبل وباكورة انطلاقها، حيث بلغت قيمة جوائز الفائزين أكثر من 13 مليون ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام مهرجان "جادة الإبل" بتبوك بمبيعات تتجاوز 29 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.