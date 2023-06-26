"إسرائيل" تعلن إطلاق صاروخ من الضفة الغربية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين) أن صاروخاً أطلق من جنين في الضفة الغربية المحتلة، ولا تقارير عن إصابات.

وبيّن الجيش أن الصاروخ سقط داخل الأراضي الفلسطينية، ولم يشكل خطراً على التجمعات السكانية في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

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