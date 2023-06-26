انت الان تتابع "الاتفاق" يعيّن "ماجد العمري" مديراً تنفيذياً للفريق الكروي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 2:33 مساءً

وقّعت إدارة نادي الاتفاق مع المدافع السابق لفارس الدهناء الكابتن ماجد العمري عقدًا يقضي بموجبه تولي منصب المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، وجرى التوقيع في النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي. الجدير بالذكر أن ماجد العمري مواليد 15 سبتمبر 1985، والحاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك فيصل، كما تحصّل على دورة بعنوان المدير التنفيذي للمؤسسات الرياضية من معهد إعداد القادة بالتعاون مع وزارة الرياضة. كما يملك خبرة رياضية طويلة من خلال احتراف كرة القدم لمدة 16 سنة، حيث بدأ مسيرته كلاعب (مدافع) عبر بوابة "الاتفاق" عام 2000، ثم انتقل لفريق "الشباب"، وعاد مرة أخرى لفارس الدهناء، خاض تجارب مختلفة مع أندية الشعلة والنهضة والكوكب وأخيراً الثقبة الذي حقق معه الصعود ولأول مرة في تاريخه من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى. وخلال مسيرة "العمري"، فقد حقق عندما كان لاعباً العديد من البطولات، حيث أسهم مع "الاتفاق" بتحقيق كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس الخليج، فيما توج مع نادي "الشباب" ببطولة الدوري وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى المشاركة المميزة مع المنتخب السعودي 2007 في كأس آسيا، والتي تحصل خلالها الأخضر على المركز الثاني. أما من الناحية الإدارية فقد عمل "العمري" كرئيس تنفيذي لنادي "الصم" بالمنطقة الشرقية.

كانت هذه تفاصيل خبر "الاتفاق" يعيّن "ماجد العمري" مديراً تنفيذياً للفريق الكروي الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.