شاهد.. جهود "رجال الأمن" بالطائف في نقاط التفتيش ومنعهم تجاوز مخالفي أنظمة الحج للمشاعر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 3:50 مساءً

كعادتهم .. "أعينٌ ساهرة ومُراقبة"، يتمركزون في العديد من النقاط التفتيشية.. إنهم "رجال الأمن"، والذين تبرز جهودهم في محافظة الطائف خلال موسم الحج لمنع تجاوز مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة، وذلك من خلال وجود ضُباط وأفراد الجهات الأمنية في تلك النقاط بمداخل المحافظة ومخارجها، حبث يقومون بمهامهم على مدار الساعة. وتتعدد النقاط التفتيشية بالمحافظة والتي يعبر من خلالها الحُجاج النظاميون، والذين يُبرزون تصاريح أدائهم للحج النظامية، ومن ثم يعبرون بسلامٍ وابتسامة ودعاء من رجال الأمن لهم، وهم في طريقهم إلى المشاعر المقدسة للدخول في نسُك الحج، في حين يفرض "رجال الأمن" الرقابة الصارمة لمنع تجاوز المخالفين لأنظمة الحج، والذين لا يحملون تصاريح أداء الفريضة حيث يتم إعادتهم. حساب "محافظة الطائف" الرسمي على "تويتر" نشر صورًا لرجال الأمن ووجودهم في تلك النقاط الأمنية للقيام بأعمالهم، وإبرازًا لجهودهم وتقديرًا لهم تعاود نشرها "الخليج 365".

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