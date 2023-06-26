أخضر الناشئين يودع كأس آسيا بخسارته من أوزبكستان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 4:23 مساءً

ودع المنتخب السعودي للناشئين منافسات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند، بخسارته من أمام منتخب أوزبكستان 2-0، يوم الاثنين، على استاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ربع نهائي كأس آسيا للناشئين. وسجل حارس مرمى السعودية محمود البريه (79 بالخطأ في مرماه) وديلشود عبدوللاييف (84) هدفي الفوز لصالح المنتخب الأوزبكي. ويلتقي منتخب أوزبكستان في الدور قبل النهائي يوم الخميس مع منتخب كوريا الجنوبية الذي تغلب على تايلاند 4-1 يوم الأحد. ويشار إلى أن المنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي تحصل على البطاقات الأربع المخصصة لقارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في إندونيسيا.

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