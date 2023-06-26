انت الان تتابع للمرة الأولى منذ إنهاء العملية.. قائد "فاغنر" يكشف عن سبب تمرده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 4:26 مساءً

قال مؤسس وقائد مجموعة فاغنر للمرتزقة يفجيني بريجوجين، اليوم (الاثنين): "إن التحرك الذي يصفه الكرملين بـالتمرد، كان بسبب الظلم الذي تعرضت له المجموعة من وزارة الدفاع الروسية، وأنه لم يهدف إلى الإطاحة بالقيادة في روسيا". وأضاف "بريجوجين" في رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة هي الأولى منذ انتهاء التمرد الذي قام به أخيراً: "أن عناصره تراجعت حقناً للدماء في صفوف الجنود الروس، وأن العملية كشفت مشكلات أمنية خطيرة ونقاط ضعف في روسيا"، وفقاً لـ"فرانس برس". وذكر أن عناصره لم تقم بأي اعتداء على الجيش أو المواطنين الروس، ورغم ذلك تعرضت المجموعة لقصف بالصواريخ والطائرات.

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