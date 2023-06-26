شريحة كبيرة.. كم نسبة الأمريكيين الذين يرفضون ترشح "بايدن" و"ترامب" لانتخابات الرئاسة؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 4:39 مساءً

يستمر الاستعداد للانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية لعام 2024، وعلى الرغم من أن الرئيس جو بايدن يبدو المرشح الأقرب للترشح عن الحزب الديمقراطي، ولا يزال الرئيس السابق دونالد ترامب أيضاً المرشح الأوفر حظاً للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، لكن نسبة كبيرة من الأمريكيين يرفضون ترشح هاتين الشخصيتين للسباق الرئاسي المقبل. وكشف عن هذه الشريحة من الأمريكيين استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن"، ومؤسسة "إس إس آر إس" البحثية، في 20 يونيو الجاري، وبين أن 36 في المئة من الأمريكيين لا ينظرون إلى "بايدن" أو "ترامب" بشكل إيجابي، وفقاً لـ"الحرة". وبالمقارنة مع الانتخابات الأخيرة عام 2020، فقد عبر 5 في المئة فقط من الناخبين عن أنهم يملكون وجهة نظر غير إيجابية لكل من "بايدن" و"ترامب"، بينما أعرب 3 في المئة من الناخبين أن لديهم وجهة نظر غير مواتية للديمقراطي باراك أوباما، والجمهوري ميت رومني في استطلاع "سي إن إن" في انتخابات عام 2012.

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