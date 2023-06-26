انت الان تتابع النصر مهتم بالتعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا لاعب لانس الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 4:40 مساءً

كشف موقع "le10sport" الفرنسي اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب نادي لانس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد الموقع الفرنسي بأن النصر يرغب في كسب خدمات لاعب خط وسط لانس الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد . وانضم سيكو فوفانا البالغ من العمر 28 عامًا، إلى صفوف نادي لانس في أغسطس 2020، قادمًا من نادي أودينيزي الإيطالي، كما يلعب للمنتخب الإيفواري منذ 2017 .

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