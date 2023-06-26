شكرا لقرائتكم تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة في الـ 8 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يبدأ تفويج الحجاج من مشعر منى إلى عرفة اليوم الاثنين من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ6 من صباح الغد الثلاثاء.

التفويج إلى عرفة

وقال مراسل قناة “الإخبارية”، إنه سيتم تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة اليوم عند الساعة 8 مساءً، ومن المفترض ألا يتواجد أحد من ضيوف الرحمن في مشعر منى عند الساعة الـ7 صباحًا.

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ويتم التفويج من مشعر منى إلى عرفة عبر طريقتين هما قطار المشاعر والحافلات التي تنقل الحجاج.

توافد الحجاج إلى مشعر منى

واكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بهدى الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – .

ورافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى تحفهم العناية الإلهية والآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.