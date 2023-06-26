شكرا لقرائتكم وزير الصحة يتفقد مستشفى القوات المسلحة الميداني في مشعر عرفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفقد وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم، مستشفى القوات المسلحة الميداني في مشعر عرفه، واطَّلع خلال الزيارة على الإمكانيات والخطط التشغيلية؛ لتقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

وكان في استقباله مشرف بعثة حج الخدمات الصحية في وزارة الدفاع لعام 1444هـ اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، حيث أطّلع وزير الصحة خلال الزيارة على الإمكانيات والخطط التشغيلية لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

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جولة وزير الصحة

وكان وزير الصحة وقف، ميدانيًا اليوم، على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444.



وشملت جولة معاليه مستشفيات مشعر منى كافة؛ ابتداءً من مستشفى منى الوادي، ومنى الشارع الجديد ، ومنى الجسر، ومنى الطوارئ، كما شملت الجولة تدشين الأسطول الإسعافي لهيئة الهلال الأحمر، حيث شاهد مكونات الأسطول والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام خلال يوم التروية – اليوم الاثنين -، حيث يبيت الحجاج في مشعر منى هذه الليلة قبل الذهاب إلى عرفات للوقوف بها، فيما تقدّم مستشفيات منى ومراكزها الصحية والنقاط الطبية، جميع الخدمات الصحية والرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق.

غرفة القيادة والتحكم

كما اطلع الوزير الجلاجل على غرفة القيادة والتحكم في مستشفى منى الطوارئ، الذي يُعد مركزاً لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه والمتابعة للقرارات الإستراتيجية الصحية من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة، واطلع كذلك على المركز الإعلامي المعني بالتوعية الصحية لضيوف الرحمن.