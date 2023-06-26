شكرا لقرائتكم مهمات أمنية وإنسانية لـ الشرطة العسكرية الخاصة لضمان سلامة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم الشرطة العسكرية الخاصة في القوات البرية بوزارة الدفاع في موسم حج 1444 هـ، مهمات أمنية وإنسانية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

وتشارك قوة واجد من ضباط وضباط صف وجنود لدعم وإسناد مهام ووجبات قوى الأمن الداخلي، لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام، وإدارة الحشود، وتنظيم حركة الحجاج في ساحات الحرم المكي، وتسهيل دخول قاصدي بيت الله الحرام وخروجهم بكل يسر وسهولة.

قد يهمّك أيضاً

ووثق مقطع فيديو، انتشار قوات الشرطة العسكرية الخاصة المدربين والمجهزين بكل فخر واعتزاز واحترافية في الساحات الغربية للحرم المكي الشريف لضمان الأمن والسلامة وإدارة الحشود البشرية الكثيفة، لقاصدي بيت الله الحرام، حيث يستشعرون عظمة هذه الخدمة كركن من أركان الإسلام.

أجواء روحانية للحجاج

ويعيش ضيوف الرحمن من الحجاج بالمسجد الحرام أجواء روحانية تسودها الراحة والاطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.

وينعم هؤلاء الحجاج بالخدمات التي سخرتها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل راحتهم وأمنهم.