طابور من حافلات الحجاج متجهة إلى مشعر عرفات

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، طابورًا من الحافلات التي تحمل الحجاج متجهة إلى مشعر عرفات.

موعد التفويج لـ عرفه

ويبدأ تفويج الحجاج من مشعر منى إلى عرفه اليوم الاثنين من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ6 من صباح الغد الثلاثاء.

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وقال مراسل قناة “الإخبارية”، إنه سيتم تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات اليوم عند الساعة 8 مساءً، ومن المفترض ألا يتواجد أحد من ضيوف الرحمن في مشعر منى عند الساعة الـ7 صباحًا.

ويتم التفويج من مشعر منى إلى عرفه عبر طريقتين هما قطار المشاعر والحافلات التي تنقل الحجاج.

وذكرت قناة “الإخبارية”، أن يوم غد سيتم تفويج 40% من أعداد الحجاج إلى عرفات بشكل مباشر دون المرور بمشعر منى وذلك بهدف تخفيف الزحام وخلق طريقة ميسرة للحجاج عبر عدم تكدسهم في محطات القطارات والحافلات والطرقات.