الرئيس الأمريكي يُوجِّه فريق الأمن القومي بمراقبة الأوضاع في روسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين أنه وجَّه فريق الأمن الوطني بمراقبة الأوضاع في روسيا. وقال "بايدن": "إن الولايات المتحدة غير منخرطة فيما حدث في روسيا، وإن الوضع فيها جزء من صراع داخل المنظومة الداخلية"، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأشار إلى أنه من المبكر جدًّا معرفة إلى أين تتجه روسيا، وبيَّن أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر بغض النظر عما يحدث في روسيا.

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