انت الان تتابع بالرغم من اكتوائهم بنارها.. "لافروف": "فاغنر" ستواصل عملياتها في مالي وإفريقيا الوسطى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 5:57 مساءً

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين أن مجموعة فاغنر للمرتزقة ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، على الرغم من تمرُّد قائدها يفغيني بريغوجين، الذي أُنهي أواخر الأسبوع. وفي مقابلة أجرتها معه قناة "آر تي" الروسية قال "لافروف": "إن عناصر فاغنر يعملون في الدولتين بصفة مدربين. وبالطبع سيتواصل هذا العمل"، وفقا لـ"فرانس برس". وأضاف: "إن تمرد فاغنر لن يؤثر على علاقات روسيا مع شركائها وأصدقائها".

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