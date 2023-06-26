"الصحة": إعادة الأمل لحاج لإكمال مناسك الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكن فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة من إعادة الأمل لحاج إندونيسي في إكمال مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

أوضحت" الصحة" أن الفريق الطبي في مركز أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة في المدينة الطبية تمكن من إجراء عملية ناجحة للقنوات المرارية المجهرية وقناة البنكرياس للحاج البالغ من العمر70 عاماً، وذلك بعد اكتشاف ورم في رأس البنكرياس، تسبب في انسداد القناة المرارية الكبدية، وانسداد في قناة البنكرياس، إضافة إلى التهاب حاد بالبنكرياس، الأمر الذي استدعى فتح صمام القناة الصفراوية، وقناة البنكرياس الرئيسة من خلال وضع دعامة معدنية دون حدوث أي مضاعفات بواسطة استخدام المنظار المجهري الدقيق، حيث أنه تم الاستعانة بالأشعة لفتح الصمام وزراعة دعامة معدنية دائمة، وحالته مستقرة.

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