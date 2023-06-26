مدربون كبار على رادار الأندية السعودية

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ترغب أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع ثلاثة مدربين لهم تاريخ تدريبي مشرف، لكن المهمة ليست سهلة أبدًا، نظرًا لرغبتهم في الاستمرار في أجواء كرة القدم الأوروبية.

يواصل مسؤولو أندية الهلال والنصر والأهلي، البحث عن مدير فني جديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق المعسكر الإعدادي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتشير عدة تقارير إلى وجود مدربين معروفين على رادار الأندية السعودية، حيث ذكر موقع 90min أن مدرب يوفنتوس، الإيطالي ماسيميلانو أليغري قد يتلقى عرضًا لتدريب إما النصر وإما الهلال.

وخرج فريق يوفنتوس هذا العام خالي الوفاض، إذ أقصي من دور المجموعات في دوري الأبطال، ثم خرج في نصف نهائي يوروبا ليغ على يد إشبيلية المتوج لاحقًا باللقب، فضلاً عن صفر لقب على المستوى الإيطالي المحلي.

وذكرت لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن أليغري تلقى عرضًا بتدريب الهلال أو أهلي جدة، وأن الراتب سيصل إلى 30 مليون يورو لكل موسم من المواسم الثلاثة في العقد، بينما لا يتجاوز راتبه في يوفنتوس مع الإضافات 9 ملايين يورو، ولم يعط المدرب لحد الآن أيّ إشارات مؤكدة لقبول العرض.

كما يذكر المصدر ذاته أن عرضًا من الهلال قد يوجه إلى الإسباني جولين لوبتيغي، مدرب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، وعاش هذا المدرب موسمًا سيئًا للغاية مع النادي، إذ لم يفصله عن منطقة الهبوط سوى سبع نقاط.

ويذكر الموقع أن المشاكل المادية للنادي قد تدفع بالمدرب إلى البحث عن تجربة أخرى تتيح له أرباحًا مادية أكثر.

ودرب لوبتيغي سابقًا ناديي ريال مدريد وإشبيلية وكذلك المنتخب الإسباني.

وهناك اسم آخر على رادار الهلال، هو البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب نادي فولهام الإنجليزي. ولم يبق لهذا المدرب سوى عام في عقده كما لا يوجد اتفاق مع الإدارة لتجديده.

وقدم فولهام هذا العام موسمًا جيدًا في الدوري الإنجليزي، بعد عودته له من دوري الدرجة الأولى، وحقق المركز العاشر، وكان قريبًا جدًا من التأهل للمسابقات الأوروبية.

غير أن صحيفة "ذا صن" البريطانية، أشارت إلى أنه من المحتمل أن يبقى ماركو سيلفا مع النادي الإنجليزي وأن هذا الأخير سيقدم عرضًا لإبقائه، خصوصًا أنه ملتزم برؤية لتطوير النادي أكثر في المواسم المقبلة.