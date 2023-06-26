الريان القطري يعلن تعاقده مع مدرب الهلال البرتغالي جارديم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 7:26 مساءً

أعلن فريق الريان المنافس في دوري نجوم قطر عن تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لتدريب الفريق الأول لمدة موسمين . وقال النادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر":" نرحب بمدرب فريقنا الجديد ليوناردو جارديم.. جارديم رياني لموسمين ". ويبلغ جارديم من العمر 48 عاماً وسبق له تدريب أندية براغا وسبورتنغ لشبونة البرتغاليان إضافة إلى موناكو الفرنسي قبل أن يتجه إلى تدريب الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي. وتوج جارديم بلقب الدوري الفرنسي مع موناكو موسم 2016-2017 كما أحرز مع الهلال لقب الدوري السعودي موسم 2021-2022 ودوري أبطال آسيا عام 2021 قبل أن يقود شباب الأهلي للتتويج بلقب الدوري الإماراتي موسم 2022-2023.

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