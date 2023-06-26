انت الان تتابع لاعبو الهلال يجرون الفحوص الطبية تأهبًا لانطلاق الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 7:45 مساءً

أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، الفحوص الطبية في أحد المراكز الطبية المختصة، وذلك استعدادًا لبدء التحضيرات للموسم الكروي الجديد. وفي المساء، أدى اللاعبون اختبارات لياقية، في مقر النادي ، تأهبًا لانطلاق الموسم الكروي 2023/2024. ومن المقرر أن يواصل اللاعبون صباح غدٍ الثلاثاء، الفحوص الطبية، على أن يؤدوا الاختبارات اللياقية في المساء، قبل أن يتمتع اللاعبون بإجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء، على أن يعودوا للتدريبات ابتداءً من الخميس وحتى السبت المقبلين. وتقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى النمسا الأحد المقبل، لبدء المعسكر التحضيري والإعدادي للموسم الرياضي الجديد، ستتخللها عدد من المباريات الودية.

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