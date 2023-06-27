انت الان تتابع "الجمعيات الأهلية": سنرفع البلاغات إلى النيابة العامة لرفع الدعاوى الجزائية العامة ضد كل من يسيء للجمعيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 8:47 مساءً

أصدر مجلس الجمعيات الأهلية بيانًا إعلاميًا حول ما تداوله بعض المغردين أخيرًا بشأن الجمعيات الأهلية في المملكة وآلية جمع التبرعات. وقال البيان: "اطلع مجلس الجمعيات الأهلية على ما تداوله بعض المغردين حول الإساءة للجمعيات الأهلية وإعلانات جمع التبرعات، ويؤكد المجلس أن الجمعيات الأهلية تعمل تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه، وأن جميع الجمعيات تخضع لرقابة مستمرة من هذه الجهات، وتلتزم بالأنظمة واللوائح المنظمة لعملها وفق معايير الحوكمة الرشيدة "معيار الامتثال والالتزام، ومعيار الشفافية والإفصاح"، وهذا ما أكده تقرير منظمة العمل المالي الدولية من حصول القطاع غير الربحي في المملكة على درجة عالية من التقييم في مجال السلامة المالية والالتزام بالأنظمة واللوائح مقارنة بالدول المتقدمة". وأضاف: "إننا إذ نذكر ذلك لنؤكد أن الجمعيات الأهلية جزء من منظمات القطاع غير الربحي، والذي يعمل بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص، وهذه التغريدات تتجاهل ما حققته الجمعيات من إنجازات ومساهمات فعّالة في سد احتياجات المجتمع، وتقديم الخدمات التنموية لمستفيديها، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة برعاية ودعم ولاة الأمر - يحفظهم الله -". وأكد المجلس متابعته لجميع ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الجمعيات الأهلية، وأنه سيقوم بواجبه باتخاذ ما يلزم مع الجهات المعنية؛ لحماية الجمعيات الأهلية بصفته ممثلاً لها، وذلك برفع البلاغات إلى النيابة العامة لرفع الدعاوى الجزائية العامة إلى الجهات المختصة ضد كل من يسيء إلى الجمعيات الأهلية عبر تشويه سمعتها، أو العاملين بها، أو المتعاملين معها، أو من يتعمد المساس بنزاهة عملها دون وجه حق.

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