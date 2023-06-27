شكرا لقرائتكم عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لوزير الدفاع.

شكر وثناء

وأعرب بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلًا الله عز وجل التوفيق في هذه المهمة لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.

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أمر ملكي

وصدر أمر ملكي بتعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائبًا لوزير الدفاع، وجاء نصه كما يلي:

أمر ملكي كريم الرقم: أ/ 474

التاريخ: 7/ 12/ 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 632) بتاريخ 4/ 12/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولًا: يعين صاحب السمو الأمير/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود