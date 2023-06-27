شكرا لقرائتكم إنقاذ حياة حاج فلبيني تعرّض لذبحة صدرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكَّنت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة – بفضل من الله – من إجراء عملية قلب مفتوح؛ لإنقاذ حياة حاج وتمكينه من إكمال الحج بعد أن حضر من بلاده متأملًا لتأدية مناسك الحج ساعيًا إلى تحقيق حلم عمره، مزداناً بلباس الإحرام، تاركًا الأهل والولد، راجيًا رحمة ربه، فداهمته ذبحة صدرية.

الحالة الصحية للمريض

وأوضحت وزارة الصحة أن الحاج الفلبيني البالغ من العمر 78 عاماً حضر إلى طوارئ مستشفى النور في العاصمة المقدسة في حالة إنقاذ حياة، وكان يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، الأمر الذي استدعى إسعافه فورًا وعمل اللازم له، وبالتنسيق مع الخط الساخن تم تحويل الحالة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة.

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إكمال الحج

وبيَّنت الوزارة أن الوضعَ الصحي للمريض مستقرٌّ في الوقت الحالي، وسيتم نقله ضمن قافلة الصحة للوقوف في مشعر عرفات يوم عرفة لإكمال حجه.

وشكرَ الحاج الفلبيني حكومةَ خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده – حفظهم الله -ومنسوبي الصحة الذين قدموا له الرعاية الطبية العالية، معبِّراً عن سعادته الكبيرة لتمكينه من إكمال مناسك الحج.