شكرا لقرائتكم حلاوة العيد تضاعف الحركة الشرائية في أسواق الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تضاعفت الحركة الشرائية بأسواق الحلويات والمكسرات بمنطقة الحدود الشمالية لشراء “حلاوة العيد” بمختلف أنواعها؛ وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. قد يهمّك أيضاً إقبال كبير ورصدت عدسة “واس” الحركة الشرائية في محال الحلويات والمكسرات بمدينة عرعر وإقبال الزبائن عليها. حملات رقابية فيما يواصل فرع وزارة التجارة وأمانة منطقة الحدود الشمالية الحملات التفتيشية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى التحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية، والتزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.