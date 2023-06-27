في يوم الحج الأكبر.. منشآت "الصحة" تستعد بتهيئة 843 سريرًا في عرفات

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محمد بن مسعود - الدمام - تستعد منشآت الصحة في عرفات بـ 843 سريرًا لخدمة ضيوف الرحمن في يوم الحج الأكبر "يوم عرفة".

وتفصيلاً، أوضحت "الصحة" أن 6 مستشفيات في عرفات أكملت جاهزيتها، بسعة سريرية إجمالية بلغت 843، منها ثلاثة مستشفيات قائمة تبلغ سعتها 493 سريرًا، مستشفى جبل الرحمة بسعة 167 سريرًا، مستشفى شرق عرفات بسعة 236 سريرًا، ومستشفى نمرة "رعاية عاجلة" بسعة 90 سريرًا، و3 مستشفيات ميدانية بسعة إجمالية بلغت 350 سريرًا، وهي مستشفى ميداني بسعة 200 سرير، وآخر بسعة 100 سرير، وعرفات العام الميداني بسعة 50 سريرًا.

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