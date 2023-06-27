انت الان تتابع نقل 600 ألف.. "الخطوط السعودية" تختتم عملياتها التشغيلية لمرحلة قدوم الحجيج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 10:17 مساءً

اختتمت مجموعة الخطوط السعودية أمس عملياتها التشغيلية لمرحلة قدوم حجاج بيت الله الحرام من داخل السعودية لموسم حج 1444هـ عبر الخطوط السعودية وأديل الخاصة بالحجاج والمجدولة، التي تم فيها نقل أكثر من 600 ألف حاج. وأوضح عامر بن صالح آل خشيل، الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة بمجموعة الخطوط السعودية، أن نجاح مرحلة القدوم هو نتاج جهود فِرق العمل المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، الذين أسهموا من خلال التخطيط المسبق والتنفيذ المتقن والمتابعة والتقييم المستمر لمنظومة الأداء في انسيابية العمليات التشغيلية، مع تقديم الخدمات فائقة النوعية لإثراء تجربة سفر الحجاج. وبيَّن أن مجموعة الخطوط السعودية بدأت في الاستعدادات لمرحلة مغادرة الحجاج بعد أداء النسك، وذلك فور انتهاء عمليات مرحلة القدوم؛ إذ ستعقد العديد من الاجتماعات بحضور فِرق العمل كافة؛ لمناقشة الخطة التشغيلية المعتمدة في هذا الشأن، إضافة إلى المتابعة الميدانية لمواقع العمل بالمطارات التي ستستقبل ضيوف الرحمن قبيل مغادرتهم، علاوة على رفع مستوى التنسيق مع الجهات كافة المعنية بخدمة الحجاج من أجل ضمان انسيابية الحركة.

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