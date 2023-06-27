"الدفاع المدني" يرفع جاهزيته في مشعر مزدلفة لسلامة ضيوف الرحمن

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محمد بن مسعود - الدمام - رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في مشعر مزدلفة لسلامة ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع إجراءات وأعمال السلامة والوقاية من الحوادث، والإسناد في حالات الطوارئ.

وأكدت المديرية العامة جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع سائر الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر - لا قدرالله -.

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