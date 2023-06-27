"المالكي": أمن المنشآت تمتلك خبرات متراكمة في تنظيم الحشود بقطارات المشاعر المقدسة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 10:50 مساءً

أكد العميد الركن محمد بن عتيق المالكي، مساعد قائد المهام الميدانية بقوات أمن المنشآت، مشاركة قوات أمن المنشآت في مهمة موسم حج هذا العام بتنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود في 9 محطات لقطارات المشاعر المقدسة، إضافة إلى دعم ومساندة قطاعات الأمن العام في الطوق الأمني؛ لمنع دخول المخالفين، بالتعاون مع قوات أمن الحج في المشاعر المقدسة. وتفصيلاً، أوضح "المالكي" أن قوات أمن المنشآت تمتلك خبرات متراكمة في إدارة الحشود في مواسم الحج السابقة "ولدينا فِرق متخصصة، تمتلك التجهيزات كافة لمراقبة الحركة بكاميرات عالية المستوى، وكاميرات حرارية، ترصد حركة المشاة؛ لتلافي أي ازدحام من الحجاج الوافدين لمحطات قطار المشاعر". وأشار إلى أن مهام قوات أمن المنشآت تشمل متابعة حركة المشاة من خلال غرفة التحكم؛ لضمان سلامة الحجاج قاصدي محطات قطار المشاعر. ولدى قوات أمن المنشآت قوة للتدخل السريع، مدربة ومتخصصة لحالات الطوارئ -لا قدر الله-.

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