رئيس ديوان الوقف السني العراقي يشيد بدور السعودية في خدمة الحجاج بأفضل التقنيات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 10:51 مساءً

أكد رئيس ديوان الوقف السني العراقي مشعان محيي علوان، أن المملكة وصلت إلى أعلى مستوى في تطوير الخدمات الخاصة بالحج عامة وتبصير الحجاج بأفضل التقنيات. وتفصيلاً، جاء ذلك خلال تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية جولات للمعالم الدينية للحجاج المستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج. وأثنى "الخزرجي" على المعالم الدينية والتاريخية التي تزخر بها الأماكن المقدسة التي أولتها المملكة كامل اهتمامها، وتشهد توافد أعداد غفيرة من ضيوف الرحمن. وأعرب رئيس ديوان الوقف السني العراقي في ختام حديثه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يقدمانه من خدمات للإسلام والمسلمين من خلال البرنامج.

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