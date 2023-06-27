شكرا لقرائتكم استمرار تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات وسط انسيابية تامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو استمرار تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم، وسط انسيابية تامة في حركة السير.

انسيابية وسلاسة

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، مدى الانسيابية في حركة المرور خلال استمرار تفويج ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

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مشعر عرفات

وأكمل مشعر عرفات استعداداته لاستقبال توافد الحجيج وجموع ضيوف البيت الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، للصعود إلى جبل عرفات لقضاء يوم عرفة، مستشعرين مناسكهم بكل طمأنينة وتحفهم عناية الرحمن.

ويبدأ صباح اليوم الثلاثاء، تحرك الحجاج من منى نحو صعيد عرفات في يوم الوقفة الكبرى، مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا، ثم يبدؤون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.

ويتطلع الحجاج إلى الوقوف على “جبل الرحمة” بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه وألقى منه خطبة الوداع، كما يحرص حجاج بيت الله الحرام على الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى طمعًا في الرحمة والمغفرة.