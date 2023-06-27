شكرا لقرائتكم الحجاج بالقرب من مسجد نمرة في مشعر عرفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بين مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، اقتراب حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، من مسجد نمرة في مشعر عرفات يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا.

مشعر عرفات

واستمر تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم، وسط انسيابية تامة في حركة السير.بالقرب

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وأكمل مشعر عرفات استعداداته لاستقبال توافد الحجيج وجموع ضيوف البيت الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، للصعود إلى جبل عرفات لقضاء يوم عرفة، مستشعرين مناسكهم بكل طمأنينة وتحفهم عناية الرحمن.