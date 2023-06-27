شكرا لقرائتكم تفاعل كبير مع رجل أمن يطوف بسيدة كفيفة حول الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول لقطات لرجل أمن يطوف بامرأة كفيفة حول الكعبة خلال موسم الحج، في موقف إنساني أثار تفاعلًا كبيرًا.

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وفي الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الإخبارية، ظهر رجل الأمن وهو يمشي أمام السيدة الكفيفة التي أمسكت زيه من الخلف، لمساعدتها في الطواف حول الكعبة.

وأثار مقطع الفيديو إعجابًا وثناء كبيرين على هذا الموقف الإنساني، حيث علق أحدهم قائلًا: “جزاه الله خيرًا، والله يجزاه الجنة”، وأضاف آخر: “ما شاء الله عليه والله إنو كفو ما شاء الله”.