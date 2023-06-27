شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان رداً على المشككين في المشاريع الضخمة: دعهم يتحدثون ونحن سنستمر في إثبات أنهم على خطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الاثنين، أن السعودية تسعى من خلال مشروع نيوم إلى صناعة الحضارة الجديدة للغد، وتشجيع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة لصالح الكوكب.

ذا لاين مدينة الأحلام

وعرضت قناة “ديسكفري” الهندية، فيلمًا وثائقيًّا تحت عنوان “مدينة الأحلام ذا لاين في نيوم”، وضم الفيلم الوثائقي مقابلة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليكشف أبرز تفاصيل المشروع الحلم، الذي يعد من أكبر وأعظم المشروعات في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب بعض مسؤولي “ذا لاين”.

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وحول بداية التفكير بالمشروع، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “بدأنا في الحديث عن الكثير من الأفكار حول شكل ذا لاين. بناء دائرة وربطها بالتنقل والقطارات وغيره ونبدأ بناءها بشكل تدريجي حتى يتم اكتمالها في 2030. تبادلنا الأفكار وعملنا مع كثير من الفرق وطرحنا منافسة لأفضل المصممين في العالم. جميعهم قدموا لنا نماذج مدن متماشية مع النماذج المتوفرة لكن بحلولٍ أفضل، ما عدا مصممًا واحدًا تبنى الفكرة وقال لنحول الدائرة إلى خط مستقيم”.

أهمية مشروع ذا لاين

وأشار ولي العهد إلى أن شمال المملكة العربية السعودية منطقة لم يتم اكتشافها بعد، وتمتلك طبيعة متنوعة بين الجبال والأودية والشواطئ والجزر والواحات والرمال. لذلك هي المكان المناسب للتزلج والغوص.

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن النماذج مكتملة الآن ويتم العمل على تنفيذها. وأضاف: “هذا المشروع يلبي الطلب المتزايد في السعودية ويصنع الطريقة الحديثة في بناء المدن وأسلوب الحياة”.

النمو السكاني في السعودية

وحول دوافع بناء المدينة الجديدة، قال ولي العهد: إن النمو السكاني في السعودية سيتضاعف من 33 مليونًا إلى نحو 50- 55 مليون نسمة في 2030. وأضاف: “هذا العدد من السكان سيستهلك البنية التحتية الحالية الكاملة للمملكة ما يضعنا أمام سؤال حقيقي حول صناعة مدينة جديدة”.

وصرح الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة: “بأنه لدينا مساحة خالية، ونريد بناء مكان يعيش فيه 10 ملايين شخص، لهذا بدأنا في التفكير من الصفر”.

رؤية ولي العهد المستقبلية

ووصف الفيلم المدينة بأنها “رؤية مستقبلية جريئة، مدينة بلا سيارات، وخالية من انبعاثات الكربون”، وأضاف: “كذلك بأنها ستكون بدون أدنى شك أكبر وأضخم مشروع في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين”.

وقال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان: إن السعودية تسعى من خلال مشروع نيوم إلى صناعة الحضارة الجديدة للغد وتشجيع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة لصالح الكوكب.

رد ولي العهد على المشككين

وظهر الأمير محمد بن سلمان برفقة كبار المسؤولين والمصممين خلف مشروع “ذا لاين” في فيلم وثائقي عرضته قناة ديسكفري، أمس الاثنين، متحدثًا عن المشروع الأول من نوعه في العالم. وتعهد ولي العهد بأن النتيجة النهائية للمشروع ستكون خلّاقة وجديدة.

وردًّا على المشككين حول إنجاز السعودية مشاريعها الضخمة، قال ولي العهد: “دعهم يتحدثون ونحن سنستمر في إثبات أنهم على خطأ”.

وجاء في المقطع الترويجي للفيلم الوثائقي عبر قناة ديسكفري: “في أحد أكثر المشاريع المرتقبة والمثيرة للاهتمام في تاريخ بناء المدن، خطة طموحة لبناء مدينة ضخمة في الصحراء السعودية، تجعل العالم يتساءل: ما هو شكل البيئة التي نريد أن نبنيها هنا إذا ما بدأنا من الصفر؟ مدينة تليق بهذا القرن تليق بوقتنا الحاضر”.

وتأتي تصاميم مدينة “ذا لاين” انعكاسًا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلًا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.