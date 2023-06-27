انت الان تتابع كل المخاوف تلاشت على وقع منظومة الخدمات.. حاجة فلسطينية: أعيش أجمل لحظات عمري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 5:27 صباحاً

جلوسها على كرسي متحرك لم يمنعها من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، الذي أوجبه الله على المستطيع من عباده، وكانت الحاجة الفلسطينية تخشى في الوقت نفسه أن يؤثر الكرسي المتحرك في تحركاتها وانتقالاتها بين المسجد الحرام والمشاعر المقدسة. كل مخاوف الحاجة فاطمة محمود عبدالله عقبة، إحدى المستفيدات من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دولة فلسطين؛ تلاشت بمجرد وصولها إلى مكة المكرمة؛ حيث أحاطت بها العناية والتسهيلات التي تبذلها مختلف القطاعات خدمةً لضيوف الرحمن عمومًا، والأشخاص ذوي الإعاقة خصوصًا. تقول الحاجة الفلسطينية: "إن أجمل لحظات عمرها وأروع محطات حياتها هي اللحظات التي تعيشها هذه الأيام وهي تؤدي مناسك الحج، وتنعم هي وغيرها من ضيوف الرحمن بخدمات متكاملة تراعي ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهم في تيسير حجهم بكل سهولة ويسر".

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